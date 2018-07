Madrid (AFP) Einen Tag vor der symbolischen Unabhängigkeitsabstimmung in Katalonien hat Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy den Streit mit der abtrünnigen Regionalregierung weiter angeheizt. "Solange ich Regierungschef bin, wird man die Verfassung und die Souveränität respektieren, und niemand wird die Einheit Spaniens zunichte machen", sagte Rajoy am Samstag vor Anhängern seiner konservativen Partei in der westlich gelegenen Stadt Cáceres. Was die katalanische Regionalregierung am Sonntag vorhabe, sei "weder ein Referendum noch eine Konsultation oder sonst etwas in der Art". Sicher sei bloß, "dass es keinerlei Effekt haben wird".

