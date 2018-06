Köln (SID) - Am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga gastiert Meister und Tabellenführer Bayern München ab 15.30 Uhr bei der kriselnden Eintracht aus Frankfurt. Bayer Leverkusen empfängt den FSV Mainz 05, der FC Augsburg hat den starken Aufsteiger SC Paderborn zu Gast, 1899 Hoffenheim spielt gegen den 1. FC Köln und der SC Freiburg empfängt Schalke 04. Das Abendspiel ab 18.30 Uhr bestreiten Werder Bremen und der VfB Stuttgart.

In Prag startet ab 13.00 Uhr das Finale des Fed-Cups zwischen Tschechien und Deutschland. Die Tennis-Mädels von Teamchefin Barbara Rittner wollen nach 1987 und 1992 den dritten Titel. Die Auftakteinzel bestreiten Andrea Petkovic gegen Wimbledonsiegerin Petra Kvitova und Angelique Kerber gegen Lucie Safarova.

Eishockey-Bundestrainer Pat Cortina und sein Team treffen im Rahmen des Deutschland-Cups ab 16.15 Uhr auf die Slowakei. Nach dem erfolgreichen Auftakt am Freitag beim 3:1 gegen die Schweiz soll auch gegen die Slowaken ein Sieg her, ehe es zum Abschluss am Sonntag gegen Olympiasieger Kanada zum Topspiel kommt.