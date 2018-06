Taipeh (SID) - Tennisspielerin Anna-Lena Friedsam aus Neuwied hat beim WTA-Turnier in Taiwans Hauptstadt Taipeh das Finale verpasst. Die an Nummer eins gesetzte 20-Jährige unterlag in der Vorschlussrunde der Lokalmatadorin Chan Yung-Jan mit 3:6, 6:4, 3:6. Weitere Deutsche waren bei der mit 125.000 Dollar dotierten Veranstaltung nicht am Start.