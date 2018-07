Charkiw (AFP) Die Opfer des mutmaßlich über der Ostukraine abgeschossenen Malaysia-Airlines-Flugs MH17 können voraussichtlich nicht alle geborgen werden. "Wir können zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher sagen, wann und sogar ob wir die letzten neun Opfer bergen können", sagte der niederländische Außenminister Bert Koenders am Samstag bei einem Besuch der Unglücksstelle. Dennoch werde alles getan, um die vollständige Bergung zu ermöglichen. Die Särge mit fünf weiteren Opfern wurden am Samstag aus der Ukraine in die Herkunftsländer ausgeflogen, wie der Verwaltungschef der ukrainischen Region Charkiw, Igor Baluta, erklärte.

