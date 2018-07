Guantanamo Bay Naval Base (AFP) Der Kommandant des US-Gefangenenlagers Guantanamo glaubt nicht an die Schließung des höchst umstrittenen Lagers bis zum Ende seiner Amtszeit im Sommer 2016. "Ich denke, das ist eine unrealistische Hoffnung", sagte David Heath in einem Interview am Freitag. Er habe keine eigene Meinung zur Schließung des Lagers, werde aber die Anweisungen von Präsident Barack Obama umsetzen, versicherte Heath. Obama verspricht seit seinem Amtsantritt die Schließung des Lagers bis zum Ende seiner Amtszeit im Januar 2017, er stößt mit diesem Vorhaben aber auf großen Widerstand.

