Beirut (AFP) Im Norden und Osten Syriens hat es neue Luftangriffe der US-geführten Koalition gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gegeben. In der östlichen Region Deir Essor seien zwei Menschen bei Angriffen auf ein Ölfeld und einen Kontrollposten der Dschihadisten getötet worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag mit. Zudem habe es Angriffe nahe der seit fast zwei Monaten von den Dschihadisten belagerten Kurdenstadt Kobane an der Grenze zur Türkei gegeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.