Peking (AFP) US-Außenminister John Kerry hat bestritten, dass sein Land dem Iran im Gegenzug für Zugeständnisse im Atomstreit eine Kooperation gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) angeboten habe. "Es gibt keinerlei Verbindung zwischen den Atomgesprächen und einer anderen Frage", betonte Kerry am Samstag in Peking im Vorfeld eines Treffens des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsforum (Apec). Er wolle "absolut klar machen", dass es keinerlei Abkommen zu den Ereignissen im Mittleren Osten gegeben habe.

