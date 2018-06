Quito (dpa) - Bei einem Busunglück in Ecuador sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen, 16 weitere wurden verletzt. Der Bus kam südwestlich der Hauptstadt Quito von der Straße ab und stürzte in eine Schlucht. Einige Verletzte sind in kritischem Zustand. Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge verlor der Fahrer in den frühen Morgenstunden die Kontrolle über den Bus, als er einen Lastwagen überholen wollte. Die Polizei veröffentlichte ein Foto, das den völlig zerstörten Bus über 100 Meter unterhalb der Straße zeigt.

