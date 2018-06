Buenos Aires (AFP) Nach einer Woche ist die argentinische Präsidentin Cristina Kirchner aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die 61-Jährige, die wegen einer Darminfektion behandelt worden war, müsse aber noch zehn Tage das Bett hüten, erklärte ihr Büro am Sonntag. Wegen ihrer Erkrankung hatte die Staatschefin ihre Teilnahme am G20-Gipfel Ende der Woche in Australien absagen müssen.

