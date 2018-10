Hongkong (AFP) In Hongkong sind am Sonntag hunderte Anhänger der Demokratiebewegung vor die Vertretung der chinesischen Zentralregierung gezogen. "Wir fordern einen Dialog mit der Zentralregierung", hieß es auf einem Banner der rund tausend Demonstranten. Der junge Protestführer Joshua Wong beklagte, bisher habe Peking den Demonstranten "die kalte Schulter" gezeigt. Die Anführer der Bewegung wollen direkt mit Peking sprechen, nachdem Verhandlungen mit der Führung in Hongkong über die Forderung nach freien Wahlen im Jahr 2017 im Oktober kein Ergebnis brachten.

