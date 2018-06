Berlin (AFP) Mit einer spektakulären Ballonaktion haben die Feiern zum 25. Jahrestag des Mauerfalls am Sonntagabend ihren Höhepunkt erreicht. Am Brandenburger Tor begannen freiwillige Helfer damit, die an der früheren Grenze aufgestellten leuchtenden Ballons in die Luft steigen zu lassen. Insgesamt waren am Freitag in der Berliner Innenstadt 7000 mit Helium gefüllte Ballons entlang der früheren Mauer aufgestellt worden. Hunderttausende waren das ganze Wochenende in Berlin unterwegs, um an den Feierlichkeiten zum Mauerjubiläum teilzunehmen.

