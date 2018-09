Berlin (AFP) In Berlin haben am Sonntag die Feiern zum 25. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer begonnen. Zur zentralen Gedenkveranstaltung an der Gedenkstätte Bernauer Straße kamen am Morgen unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD). Beide steckten symbolisch Blumen in die Fugen der dort befindlichen Mauersegmente, später will Merkel eine Rede halten.

