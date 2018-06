Brüssel (AFP) Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hat sich "sehr besorgt" über Berichte zu Truppenbewegungen in der Ostukraine gezeigt. "Die jüngsten Informationen der Mission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zu Konvois in den Regionen unter Kontrolle der Separatisten mit einer bedeutenden Zahl schwerer Waffen, Panzern und Truppen ohne Hoheitszeichen auf dem Weg nach Westen stellt eine sehr besorgniserregende Entwicklung dar", erklärte Mogherini am Sonntag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.