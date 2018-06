Montpellier (AFP) In Südfrankreich verdächtigt die Polizei einen achtjährigen Jungen, vier Autos in Brand gesetzt zu haben. Der Junge wurde am Samstag beim Versuch festgenommen, im Vorort Pérols bei Montpellier ein Auto anzuzünden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Junge sei befragt und zügig zu seiner Familie zurückgebracht worden, hieß es aus Justizkreisen. Wegen des Alters sind keine strafrechtlichen Ermittlungen möglich. Ein Familienrichter könnte allerdings eine Begutachtung des Jungen und seines familiären Umfelds anordnen.

