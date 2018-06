London (SID) - Und noch ein Weltmeister weniger: André Schürrle hat seine Teilnahme am EM-Qualifikationsspiel gegen Gibraltar am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Nürnberg und dem Prestigeduell vier Tage später in Vigo gegen Europameister Spanien (20.45/ARD) abgesagt. Von 23 Weltmeistern aus Brasilien werden somit nur noch 14 bei den beiden Länderspielen dabei sein.

Offensivspieler Schürrle vom FC Chelsea konnte wegen eines hartnäckigen Infektes über mehrere Wochen hinweg nur reduziert trainieren. Der 24-Jährige bleibt in Abstimmung mit Bundestrainer Joachim Löw in London und wird individuell trainieren, um seinen Fitnesszustand zu optimieren.

Schürrle wird am Montag auch nicht nach Berlin reisen, wo die Nationalmannschaft am Mittag im Schloss Bellevue durch Bundespräsident Joachim Gauck mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet wird und am Abend die Weltpremiere des Kinofilms "Die Mannschaft" stattfindet.