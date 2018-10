Wolfsburg (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg ist an Teenager Breel Embolo (17) vom FC Basel interessiert. "Er steht auf unserer Liste, das ist klar. Aber auch andere Vereine wollen ihn. Es ist immer gut, wenn man Nachwuchsspieler verpflichten kann, die dem Verein auf Perspektive helfen", sagte VfL-Manager Klaus Allofs im Doppelpass auf Sport1.

Embolo, Schweizer U21-Nationalstürmer mit Wurzeln in Kamerun, hatte zuletzt in der Champions League für Basel getroffen. Die Ablöse für den Nachwuchsspieler wird allerdings auf zwölf Millionen Euro taxiert.

In Bezug auf eine Vertragsverlängerung mit Ricardo Rodriguez sagte Allofs am Sonntag: "Wir wollen ihn halten, ganz klar. Wir sind in der komfortablen Situation, dass wir keine Spieler verkaufen müssen. Rodriguez hat sich sehr gut entwickelt und wir sind in Gesprächen. Wir haben sehr gute Argumente, ihn zu überzeugen, beim VfL zu bleiben." Der Kontrakt des Schweizer Nationalverteidigers läuft ohnehin noch bis 2016.