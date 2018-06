Berlin (dpa) - Mehr als eine Million Menschen haben in Berlin den Mauerfall vor 25 Jahren gefeiert. Zum emotionalen Höhepunkt stiegen am Abend knapp 7000 weiße Ballons in den Himmel - sie hatten den Verlauf der einstigen Mauer als Lichtgrenze nachgezeichnet. Kanzlerin Angela Merkel sprach zuvor beim zentralen Gedenken am ehemaligen Todesstreifen von einer Botschaft für die Welt: Träume könnten wahr werden, nichts müsse so bleiben wie es ist, sagte Merkel. Aber auch die Erinnerung an die Opfer der deutschen Teilung und Sorgen um die weltpolitischen Konflikte prägten den Festtag.

