Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht den Mauerfall auch als Signal der Hoffnung für die Krisen- und Konfliktherde der Welt. Man könne die Dinge zum Guten wenden - das sei die Botschaft des Mauerfalls, sagte Merkel auf der zentralen Gedenkfeier zum 25. Jahrestag der Öffnung der Berliner Mauer. Sie richte sich besonders an die Menschen in der Ukraine, in Syrien und im Irak und in anderen Regionen, in denen Freiheits- und Menschenrechte bedroht oder gar mit Füßen getreten werden. Auch mit einem großen Bürgerfest und dem Aufsteigen einer symbolischen Grenze aus Lichtballons wird heute in Berlin der 25. Jahrestag des Mauerfalls gefeiert.

