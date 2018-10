Sanaa (AFP) Ungeachtet eines Boykottaufrufs des früheren Staatschefs Ali Abdullah Saleh ist in Jemen eine neue Regierung vereidigt worden. Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi nahm am Sonntag in der Hauptstadt Sanaa 30 Ministern den Amtseid ab. Darunter waren auch Mitglieder der Regierungspartei Allgemeiner Volkskongress, die dem Boykottaufruf ihres Parteivorsitzenden Saleh nicht folgten. Auf Betreiben Salehs verlor Präsident Hadi seine Führungsposten im Volkskongress.

