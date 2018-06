Sinsheim (dpa) - Die deutsche Soul- und Rocksängerin Joy Fleming ("Ein Lied kann eine Brücke sein") liebt die wilde Ehe. "Ich werde nie wieder heiraten", sagte die zweimal geschiedene gebürtige Pfälzerin der Nachrichtenagentur dpa.

Sie lebe seit 17 Jahren mit ihrem französischen Partner Bruno Masselon zusammen, der auch Mitglied ihrer Band ist. "Es ist viel schöner so. Man hat mehr Achtung und Respekt und man schätzt sich mehr. Wenn man verheiratet ist, wird doch alles so selbstverständlich mit der Zeit. Es ist mehr sexy so."

Joy Fleming lebt auf einem Bauernhof in Sinsheim bei Mannheim. Sie feiert am Samstag (15. November) ihren 70. Geburtstag.

Website Joy Fleming