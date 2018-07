Chilpancingo (AFP) Wütende Demonstranten haben in Mexiko Autos und Lastwagen in Brand gesetzt und ein Verwaltungsgebäude mit Brandsätzen beworfen, nachdem laut Behörden mutmaßliche Drogengangster die Ermordung von 43 vermissten Studenten gestanden haben. Mehr als 300 zum Teil maskierte Studenten marschierten am Samstag zum Regierungsgebäude des Staates Guerrero in Chilpancingo und bewarfen es mit Molotow-Cocktails und Steinen. Mehrere Fahrzeuge wurden in Brand gesetzt, darunter auch ein Polizeiauto.

