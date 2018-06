Barcelona (AFP) In Katalonien haben sich bis 13.00 Uhr mehr als 1,1 Millionen Wähler an der umstrittenen symbolischen Abstimmung über die Unabhängigkeit der spanischen Region beteiligt. Seit Öffnung der Wahllokale um 09.00 Uhr hätten insgesamt 1.142.910 Wähler Gebrauch von ihrem Stimmrecht gemacht, sagte die Vize-Präsidentin der Regionalregierung, Joana Ortega, am Sonntag vor Journalisten in Barcelona. Für die symbolische Volksbefragung gibt es keine Wählerlisten. Die Zahl der Wahlberechtigten wird von der katalanischen Regionalregierung auf 5,4 Millionen geschätzt.

