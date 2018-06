Stuttgart (SID) - Das spektakuläre Unentschieden zwischen den ehemaligen Boxweltmeistern Felix Sturm und Robert Stieglitz hat dem übertragenden Fernsehsender SAT.1 eine ordentliche Quote beschert. Rund 2,98 Millionen Zuschauer verfolgten den intensiven Kampf in Stuttgart vor dem Fernseher. Der Marktanteil lag am späten Samstagabend bei 15,6 Prozent.

Der Sender zeigte sich bereits in der Nacht zu Sonntag an einem Rückkampf interessiert. "Das bietet sich an. Jetzt werden wir die Konstellationen prüfen und einen Plan für das nächste Jahr machen", sagte Ran-Sportchef Alexander Rösner. Zu einem erneuten Duell wird es allerdings nicht vor Spätsommer 2015 kommen. da Sturm eine "Babypause" einlegt.