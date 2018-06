Beirut (AFP) Syrische Rebellen haben nach Angaben von Aktivisten zusammen mit der islamistischen Al-Nusra-Front die südliche Stadt Nawa erobert. Die Kämpfer hätten die Stadt in der Provinz Daraa an der Grenze zu Jordanien am Sonntag eingenommen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Bislang hatte sich Nawa in der Hand von Regierungstruppen befunden.

