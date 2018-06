Beirut (AFP) Die Verwaltung der syrischen Kurdenregion hat per Dekret Frauen die gleichen Rechte wie Männern zugesichert. Frauen und Männer müssten "in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens gleich" sein, zitierte die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag aus dem Erlass der Provinz Hasakeh im Nordosten Syriens. Die Kurden in den autonomen Gebieten, die nicht von Damaskus anerkannt werden, haben ihre eigene Verwaltung und eigenen Vorschriften.

