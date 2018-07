Berlin (dpa) - Auch nach dem Ende des Lokführerstreiks müssen Fahrgäste der Bahn mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Am Sonntag fahren im Fernverkehr auch auf den Hauptstrecken nur 60 Prozent der üblichen Züge. Erst am Montag soll dann wieder der normale Fahrplan gelten, wie eine Bahn-Sprecherin sagte. Im festgefahrenen Tarifkonflikt zwischen Bahn und GDL gibt es bislang keinen Termin für neue Verhandlungen. Bahnchef Rüdiger Grube forderte die GDL zum Einlenken auf. Man habe Kompromisse angeboten, aber die GDL sage bisher zu allem kategorisch Nein, so Grube in der "BamS".

