Berlin/München (dpa) - Nach dem Ende des Lokführer-Streiks der Deutschen Bahn am Samstagabend fahren in Bayern wieder mehr Züge. Der Normalbetrieb könne allerdings auch am Sonntag noch nicht gewährleistet werden, sagte eine Sprecherin am Sonntagmorgen.

Die Züge und das Personal müssen erst an die Einsatzorte gebracht werden. Im Fernverkehr könnten am Sonntag etwa 60 Prozent der Züge fahren, im Regionalverkehr noch mehr: "Der Regionalverkehr ist leichter zu planen", sagte die Sprecherin weiter. Ab Montag sollen alle Züge wieder nach Plan fahren.