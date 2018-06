Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat Zweifel am Erfolg der Atomgespräche mit dem Iran geäußert. "Es gibt weiter eine große Kluft. Es könnte sein, dass wir es nicht schaffen", sagte Obama in einem am Sonntag gesendeten Interview mit dem Nachrichtensender CBS News. "Werden wir diese letzte Lücke schließen können, so dass (der Iran) in die internationale Gemeinschaft zurückkehren kann, die Sanktionen langsam reduziert werden und wir überprüfbare, wasserdichte Sicherheiten haben, dass sie keine Atomwaffen entwickeln können?", fügte der Präsident hinzu.

