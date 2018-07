Washington (AFP) Die USA haben sich "sehr beunruhigt" angesichts von Berichten über russische Militärverstärkung für die Separatisten in der Ostukraine gezeigt. Die Regierung in Washington sehe mit großer Sorge die zahlreichen Berichte, wonach von Russland unterstützte und ausgerüstete Rebellen große Waffen- und Panzerkonvois zu den Frontlinien des Kampfes brächten, erklärte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats, Bernadette Meehan, am Sonntag. Auch die jüngsten intensiven Kämpfe seien "sehr beunruhigend".

