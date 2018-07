Armeestützpunkt Lewis-McChord (AFP) Die letzten von Nordkorea nach langer Haft freigelassenen US-Bürger sind in ihre Heimat zurückgekehrt. Kenneth Bae und Matthew Miller trafen am Samstagabend (Ortszeit) auf dem Armeestützpunkt Lewis-McChord im westlichen Bundesstaat Washington ein. Nordkorea hatte die beiden US-Bürger am Samstag nach einer Vermittlungsmission von US-Geheimdienstkoordinator James Clapper freigelassen. Ein dritter in Nordkorea inhaftierter US-Bürger war bereits vor zwei Wochen freigelassen worden. Laut US-Außenministerium gab es in keinem der Fälle Zugeständnisse oder Gegenleistungen seitens Washingtons.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.