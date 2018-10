London (AFP) Der Lebensmitteldiscounter Aldi will massiv in Großbritannien expandieren. Aldi kündigte am Montag an, das Unternehmen wolle die Zahl seiner Filialen im Vereinigten Königreich und die seiner Angestellten mehr als verdoppeln. In den kommenden acht Jahren wolle Aldi 35.000 neue Jobs schaffen und 600 Millionen Pfund (764 Millionen Euro) investieren.

