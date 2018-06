Berlin (AFP) Die Deutsche Telekom hat am Montag ein Online-Portal zum Sammeln alter Handys gestartet, das sich vor allem an Firmen und Vereine richtet. Unternehmen bietet die Telekom an, die alten Geräte ab einer Mindestmenge von zehn Stück kostenlos und sicher zu entsorgen. Behörden, Vereine oder Organisationen können demnach Sammelboxen aufstellen, die sie kostenlos bestellen können. Die Handys werden laut Telekom entweder umweltschonend entsorgt oder nach einer Datenlöschung wiederverwendet. Die Erlöse gehen an Natur- und Umweltschutzprojekte der Deutschen Umwelthilfe (DUH).

