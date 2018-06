Dresden (AFP) Rund zehn Wochen nach der Landtagswahl in Sachsen haben CDU und SPD ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU), CDU-Fraktionschef Frank Kupfer und der Landes- und Fraktionschef der SPD, Martin Dulig, besiegelten am Montag in Dresden den Vertrag mit ihren Unterschriften. Zuvor hatten beide Parteien der Vereinbarung zugestimmt.

