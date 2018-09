Berlin (SID) - Weltmeister Julian Draxler vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 konnte am Montag nicht an der Verleihung des Silbernen Lorbeerblattes im Schloss Bellevue in Berlin bei Bundespräsident Joachim Gauck dabei sein. Der 21-Jährige, der sich kürzlich einer Sehnen-Operation unterziehen musste, fehlte auch bei der Premiere des WM-Films "Die Mannschaft".

Die Rehamaßnahmen sollen ohne Unterbrechung fortgesetzt werden. Dies gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekannt. "Ich bedauere dies sehr, beides sind tolle Ereignisse", sagte Draxler, "ich wäre unheimlich gerne nach Berlin gekommen."

Draxler hatte am 31. Oktober beim 1:0 gegen den FC Augsburg einen Teilabriss der Semimembranosus-Sehne am rechten Oberschenkel erlitten und wurde am 4. November operiert.