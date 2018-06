London (dpa) - Bob Geldof und Midge Ure rufen wieder Musikerkollegen zusammen, um angesichts der Ebola-Epidemie Gutes zu tun: Zum 30-Jahr-Jubiläum des Charity-Projekts Band Aid nehmen sie mit vielen Stars den Weihnachtshit "Do They Know It's Christmas?" neu auf. Unter anderem werden die Boygroup One Direction und Chris Martin von Coldplay am kommenden Samstag mitmachen, wie Geldof bekanntgab. Nächsten Montag soll der Song zum Download bereit sein - mit etwas geändertem Text, der zur Ebola-Epidemie in Westafrika passt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.