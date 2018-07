London (AFP) Eine skandinavische Passagiermaschine mit 132 Menschen an Bord kollidiert beinahe mit einem russischen Kampfjet - dies ist einer von 45 Zwischenfällen, die sich nach den Erhebungen des Instituts European Leadership Network (ELN ) in diesem Jahr in der neuen Ost-West-Konfrontation ereignet haben. Der am Montag in London veröffentlichte ELN-Bericht "Waghalsigkeit - riskante militärische Begebenheiten zwischen Russland und dem Westen 2014" über Beinahe-Kollisionen enthält unter anderem den Vorfall vom 3. März, der sich südöstlich der schwedischen Großstadt Malmö ereignete.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.