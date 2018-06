Berlin (dpa) - Einen Tag nach dem 25. Jahrestag des Mauerfalls hat Bundeskanzlerin Angela Merkel den früheren sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow empfangen. Der 83-Jährige gilt als einer der Wegbereiter der deutschen Einheit. Er hatte am Wochenende an den Feierlichkeiten in Berlin teilgenommen. Dabei erhob er schwere Vorwürfe gegen den Westen und warnte mit Blick auf den Ukraine-Konflikt vor einem neuen Kalten Krieg. Regierungssprecher Steffen Seibert betonte, dass es sich um ein vertrauliches Gespräch handele.

