Los Angeles (dpa) - Eine Jacke von US-Sängerin Madonna (56), in der sie in der Komödie "Susan... verzweifelt gesucht" (1985) zu sehen war, hat bei einer Versteigerung satte 252 000 Dollar (umgerechnet 202 000 Euro) eingebracht.

Das teilte das Auktionshaus Juliens in Los Angeles mit, das immer wieder Memorabilia berühmter Persönlichkeiten versteigert.

Bei der Auktion am Wochenende kamen mehrere Kleidungsstücke unter den Hammer, die Madonna in Filmen, Musikvideos, auf Tourneen und in ihrem Privatleben getragen hat. Ihr Hochzeitskleid aus der Ehe mit dem Schauspieler Sean Penn (54) wechselte für umgerechnet 65 000 Euro den Besitzer.