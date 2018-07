Jerusalem (AFP) In Tel Aviv ist ein Israeli am Montag mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Nach Angaben von Rettungskräften schwebt der junge Mann im Alter von etwa 20 Jahren in Lebensgefahr. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Sanitäter versuchten, einen Mann wiederzubeleben, der in einer Blutlache lag.

