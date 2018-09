Jerusalem (AFP) Bei zwei Messerattacken von Palästinensern in der israelischen Stadt Tel Aviv und im südlichen Westjordanland sind am Montag ein israelischer Soldat und eine jüdische Siedlerin getötet worden. Die junge Frau wurde am Eingang der israelischen Siedlung Alon Schwut erstochen, wie die Polizei und Rettungskräfte mitteilten. Zwei weitere Siedler seien dabei verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.