Moskau (AFP) Ein Gestank nach faulen Eiern hat am Montag zahllose Moskauer geplagt. Wegen einer Filterpanne in einer Raffinerie der russischen Hauptstadt entwich giftiger Schwefelwasserstoff. Obwohl die Konzentration sechs Mal so hoch war wie erlaubt, gab es für die Behörden keinerlei Grund zur Besorgnis. Der Gestank sei "nicht gefährlich, aber wer ihn nicht mag, kann die Fenster schließen", sagte ein Sprecher des Katatrophenschutzministeriums der Nachrichtenagentur AFP.

