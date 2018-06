Berlin (dpa) - Bei der Deutschen Bahn soll auf der Schiene heute alles wieder normal laufen. Man gehe davon aus, dass es bereits zu Betriebsbeginn keine Probleme mehr geben werden, sagte ein Bahnsprecher am Morgen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hatte ihren Streik am Samstagabend beendet - nach 64 Stunden im Personenverkehr und 75 Stunden im Güterverkehr. Bahn und Gewerkschaft wollen nach dem Ausstand wieder miteinander reden. Einen neuen Termin für Verhandlungen in dem Tarifkonflikt gibt es aber bislang nicht.

