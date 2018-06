Charkiw (AFP) Bei einer Explosion in einer den ukrainischen Soldaten wohlgesonnenen Bar in Charkiw im Osten des Landes sind elf Menschen verletzt worden. Es seien Ermittlungen wegen "Terrorismus" aufgenommen worden, teilten die Behörden am Montag mit. Diese würden vom nationale Sicherheitsdienst SBU geleitet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.