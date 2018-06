Püttlingen (dpa) - Bei einem Brand in einem Krankenhaus in Püttlingen bei Saarbrücken sind am Morgen zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer war aus zunächst unbekannter Ursache in einem Patientenzimmer ausgebrochen. Ob es sich bei den Toten um Patienten handelt, ist noch unklar. Brandermittler sind vor Ort.

