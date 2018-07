Sofia (AFP) 25 Jahre nach dem Ende der kommunistischen Herrschaft in Bulgarien ist am Dienstag in Sofia ein Denkmal für den oppositionellen Schriftsteller Georgi Markow eingeweiht worden. Der Mord an dem im britischen Exil lebenden Dissidenten im September 1978 war als "Regenschirm-Mord" in die Geschichte eingegangen. "Mit seiner mutigen bürgerlichen Einstellung hat Georgi Markow echten Patriotismus bewiesen", sagte Präsident Rossen Plewneliew. Er bedaure die "verspätete" Ehrung für den Schriftsteller.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.