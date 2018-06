Peking (AFP) Die USA und China haben sich laut US-Präsident Barack Obama auf den Abbau von Zöllen bei Informationstechnologie geeinigt. Die beiden Seiten hätten eine "Einigung" in der umstrittenen Frage erreicht, die hoffentlich "den raschen Abschluss" der anstehenden Verhandlungen der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf ermöglichen werde, sagte Obama am Dienstag beim Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsforum (Apec) in Peking. Der US-Handelsvertreter Michael Froman sprach von einem "Durchbruch" bei den lange blockierten Verhandlungen über die Erweiterung des Abkommens zur Informationstechnologie (ITA).

