Stuttgart (AFP) Rund fünf Monate nach dem Fund von zwei Leichen in Reisekoffern in Stuttgart hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes gegen einen 48-jährigen Mann erhoben. Er soll eine 47 Jahre alte Frau und einen 50-jährigen Mann Ende Mai in seiner Wohnung getötet und die Leichen danach in zwei große Koffer gelegt haben, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Anfang Juni fanden Spaziergänger im Stuttgarter Schlossgarten die Reisekoffer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.