Berlin (AFP) Der Verkauf des berühmten Londoner Hochhauses "Gherkin" wird den Anlegern des Immobilienfonds IVG 14 nach Auffassung ihrer Anwälte kaum etwas bringen. Die Banken erhielten aus dem Verkaufserlös in dreistelliger Millionenhöhe ihre Kredite zurück, für die rund 9000 Beteiligten an dem Fonds dagegen werde fast nichts übrig bleiben, teilte die Kanzlei Kälberer & Tittel am Dienstag in Berlin mit. Sie vertritt rund tausend der Anleger.

