Berlin (AFP) Das Bundesarbeitsministerium hat die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu Ansprüchen von EU-Ausländern auf Hartz-IV-Leistungen begrüßt. Damit werde der Grundsatz bestätigt, wonach "zuwandernde Unionsbürger zunächst grundsätzlich selbst für ihre Existenzmittel aufkommen" müssen, hieß es in einer Erklärung des Ministeriums am Dienstag in Berlin. Der EuGH hatte zuvor entschieden, Deutschland müsse EU-Ausländern dann keine Hartz-IV-Leistungen bezahlen, wenn sie nicht zur Arbeitssuche ins Land gekommen sind.

