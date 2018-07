Dresden (AFP) Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm ist neuer Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Auf der EKD-Synode in Dresden bekam der 54-Jährige am Dienstag 106 von 125 Stimmen der Synodalen. Bedford-Strohm tritt damit die Nachfolge von Nikolaus Schneider an, der sich wegen einer Krebserkrankung seiner Frau vorzeitig von dem Amt als oberster Repräsentant der 23 Millionen Protestanten in Deutschland zurückgezogen hatte.

